Bakkallar Odası ile Şekerbank arasında ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü

Şekerbank, esnafın her koşulda kapılarının açık kalması için hayata geçirdiği "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında hazırladığı birbirinden avantajlı ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye ile birlikte Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’na üye esnafların hizmetine sundu. Şekerbank, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası ile ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü imzaladı. Protokole, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile Şekerbank Elbistan Şube Müdürü Halil Çam imza attı.

Protokol imza töreninin ardından değerlendirme yapan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, protokol ile oda üyesi esnaflara özel imkanları içeren kredi seçenekleri sunulacağını söyledi.

Özellikle pandemi süreci nedeniyle esnafların nakit ve ödeme dengelerinde yaşadıkları sıkıntıları hafifletme adına, devletin aldığı önlemlere ek olarak bankalarla işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şahin, şu bilgileri aktardı:

“İmzaladığımız bu protokolle, odamıza üye esnaflarımız, 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları ile anında karşılayacak. Ayrıca üyelerimiz, Şekerbank’tan 6 ay ödemesiz taksitlendirme talep edebilecek ve 12. taksite kadar düşük tutarlarda ödeme seçeneğinden yararlanabilecek. Yine esnaf ve sanatkârlar paket kapsamında internet şube ve mobil bankacılık üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücretinden de muaf olacak. Nakit desteğinden yararlanacak esnaf ve sanatkârlar dilerlerse pek çok avantaj içeren Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi olabilecekler. Esnaflarımıza içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Şekerbank Elbistan Şube Müdürü Halil Çam ise, ‘Şekerbank olarak ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan esnaf ve sanatkârımız için Türkiye'de ilk ve tek olan 'Kapımız Esnafa Açık' platformunu oluşturmuştuk. Pandemi döneminde esnafımızın yanında olmak amacıyla tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işbirliği ile de 2021 yılına güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik önem sahip esnafımıza yönelik bu işbirliği anlaşmasıyla da tüm esnafımızın mevcut piyasa şartlarında oluşan acil nakit ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



