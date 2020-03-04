Bakkallar Odası ile Şekerbank arasında ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü

Anadolu bankacılığı misyonu doğrultusunda üretimi destekleyen Şekerbank, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası ile ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü imzaladı. Protokole, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile Şekerbank Elbistan Şube Müdürü Halil Çam imza attı.

Protokol imza töreninin ardından değerlendirme yapan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, protokol ile oda üyesi esnaflara özel imkanları içeren kredi seçenekleri sunulacağını söyledi.

Ayrıca oda üyesi esnafların, komisyonsuz sabit ücretli POS cihazı alabileceklerini belirten Başkan Şahin, “İşini büyütmek ya da likidite sorununu çözmek isteyen oda üyesi esnaflarımız için önemli bir protokol imzaladık. ‘Kapımız Esnafa Açık’ protokolü ile odaya kayıtlı esnaflarımız, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve 36 aya varan vade seçenekleri ile finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca protokol kapsamında esnaflarımızın maliyetlerini rahat yönetebilmeleri için farklı ücretler ödemeden kullanabilecekleri komisyonsuz sabit ücretli ‘Fiks POS’ ürününde yararlanabilecekler. Esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Şekerbank Elbistan Şube Müdürü Halil Çam ise, ‘Kapımız Esnafa Açık’ projesinin ‘Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın’ mesajı ile başladığını belirtti. Kampanya kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdiklerini ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çam, esnafın işlerini kolaylaştıracak ve onların rekabet gücünü artıracak yeni ürünler sunduklarını da sözlerine ekledi.