Bakkalda silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 62 yaşındaki A.H. K. isimli vatandaş, evinin ihtiyaçları için cadde üzerindeki bakkala gitti. Bu sırada içeri giren bir şahıs, alışveriş yapan A.H.K.’ye henüz bilinmeyen bir nedenle 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan talihsiz adamın yardımına ilk olarak bakkal sahibi koştu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen A.Y. isimli şahıs ise, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.