Bakış’taki Tümülüs, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurulun, Ağustos ayı içerisinde yaptığı toplantıda Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda tespit tümülüsün tesciline ilişkin olarak Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu okundu. Konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi. Tümülüsün tesciline yönelik olarak Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tescil talebine yönelik yapılan değerlendirmede; 2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6.maddesi kapsamında “1.Derece Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.

Ayrıca, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararında belirtilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğu yönünde de olumlu karar verildi.