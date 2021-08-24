Bakış’a yeni kaynaktan içme suyu getirildi

KASKİ Genel Müdürlüğü kesintisiz ve sağlıklı içme suyu vizyonuyla başlatmış olduğu çalışmalara aralıksız devam ediyor. Elbistan’a bağlı Bakış mahallesinde içme suyu kaynaklarının kuraklıktan dolayı debilerinin azalması sebebiyle mahallede içme suyu problemi yaşanmaya başlamıştı. Bu sorunun giderilmesi için ivedi olarak alternatif su kaynağı bulunarak 800 metre HDPE boru hattı çekildi.

Yeni kaynaktan temin edilen su, mahalle deposuna akıtılarak mahalledeki halkın yaşadığı içme suyu sorunu giderilmiş oldu.