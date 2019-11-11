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Bakış Mahallesi’nde ağaçlandırma seferberliği

Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi’nde mahalle muhtarı Hasan Eren ve Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin girişimleriyle 7’den 70’e mahalle sakinlerinin katılımıyla ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Bakış Mahallesi’nde ağaçlandırma seferberliği

Bakış Mahallesi'nin muhtarı Hasan Eren ile Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya mahallede daha önce çöplük olarak kullanılan alanın ağaçlandırılması için çalışma kapsamında binlerce fidan, genci yaşlısı tüm mahalle sakinlerinin omuz omuza vermesiyle toprakla buluşturuldu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Bakış Mahallesi’ndeki 110 dönümlük alanda başlatılan ve önümüzdeki dönemde de 2 katına çıkarılması hedeflenen ağaçlandırma seferberliğine 3 bin 500 fidanla destek oldu. Elbistan Belediyesi de, alandaki çöplerin bertaraf edilmesi başta olmak üzere destek vererek vererek fidan dikimine katkı sundu.

Mahalle muhtarı Hasan Eren, mahallelerini daha yeşil bir doğaya sahip olması için el ele verdiklerini söyledi. Ağaçlandırma çalışması için yaklaşık 1 aylık bir altyapı çalışması yapıldığını belirten Eren, “Genci yaşlısı, erkeği kadını el ele verdik mahallemizi ağaçlandırıyoruz. Mahallemiz, yemyeşil bir görünüme kavuşacak” dedi.

Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya ise, fidan dikim seferberliğinin mahallelerinin geleceğine yapılmış en güzel yatırımlardan biri olduğunun altını çizdi.

 


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