Bakış Mahallesi Muhtarı Eren’den Büyükşehir’e sıcak asfalt teşekkürü

Bakış Mahalle Muhtarı Hasan Eren, mahallesinin girişinden başlayarak ana caddelerdeki sıcak karışım asfalt çalışması nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler, daha önce belde statüsünde bulunan Bakış Mahallesi’nin, Akbayır Mahallesi ile arasında kalan yol dahil olmak üzere ana caddedeki ve mahalle içlerindeki güzergahlarda sıcak karışım asfalt serme işlemlerine devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında 8 kilometre uzunluğundaki yol, sıcak asfaltla kaplanarak standardı yükseltilmiş olacak.

Söz konusu yoldaki çalışmaların başta Bakış Mahallesi olmak üzere birçok yerleşim alanı açısından büyük önem arz ettiğini belirten Muhtar Hasan Eren, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Eren, “Mahallemizi Akbayır Mahallesi’ne bağlayan yol başta olmak üzere ana caddelerdeki sıcak karışım asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu yolu başta kendi mahallemiz olmak üzere, ilçemize bağlı mahallelerden Elbistan’a giden çok sayıda araç kullanıyor. Yolumuzun eski hali çok kötüydü. Asfalt kaplaması bozulmuştu. Özellikle tozdan ve çukurlardan geçilemez durumdaydı. Şimdi sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım kalitesi en üst seviyeye çıkartıldı. Kış mevsimi yaklaşırken mahallemize bu hizmetin gelmesi bizleri çok sevindirdi. Bu yoldaki çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç’a, Fen İşleri Daire Başkanı Sayın Harun Buz’a, Fen İşleri Dairesi Elbistan Şube Sorumlusu Yunus Emre Derinöz’e, Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.



