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Bakış Mahalle muhtarının misafiri oldular

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mahalle ziyaretleri kapsamında Bakış Mahallesi’ni ziyaret etti.

Bakış Mahalle muhtarının misafiri oldular
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve beraberindeki heyet, Bakış Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Hasan Eren’in evine konuk olan Kaymakam Demir, Eren’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Bu tür ziyaretleri devam ettireceğini belirten Kaymakam Demir, her zaman Elbistan halkının taleplerini ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, gerekli çalışmaları yapacaklarını ve sorunları vatandaşlar ile birlikte samimiyet içinde çözüme ulaştıracaklarının altını çizdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, mahalle halkının alt ve üstyapı hizmetleriyle ilgili taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi noktasında belediye birimlerinin üzerlerine düşenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

 


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