TBMM’de düzenlediği basın toplantısında söz konusu termik santrallerin, baca gazı filtre sistemi olmaması hasebiyle bu bölgelerde yaşayanların hayatını cehenneme çevirdiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, “Buna göz yummak kasten adam öldürmek demektir. Bu maddeye evet demek, cinayete ortak olmak demektir. Bu bacalar 6 yıldır ölüm saçmakta. Bu santraller devletten milyonlarca lira teşvik almış. Bunca teşvike rağmen filtreler 6 yıl boyunca takılmamış. Şimdi 2,5 yıl daha müsaade istenmekte. Bu madde geçerse 2,5 yıl daha insanların zehirlenmesine izin verilirse eminim bu işletmeler yine yükümlülüklerini yerine getirmeyecekler” ifadelerini kullandı.
Bakırlıoğlu’ndan termik santrallere süre uzatımı eleştirisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ülke genelindeki 13 termik santrale filtre ve baca gazı sistemleri kurulması için verilen sürenin yeniden uzatılmasına ‘evet’ demenin cinayete ortak olmak anlamına geldiğini savundu.
15 Kasım 2019 Cuma 18:12
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında söz konusu termik santrallerin, baca gazı filtre sistemi olmaması hasebiyle bu bölgelerde yaşayanların hayatını cehenneme çevirdiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, “Buna göz yummak kasten adam öldürmek demektir. Bu maddeye evet demek, cinayete ortak olmak demektir. Bu bacalar 6 yıldır ölüm saçmakta. Bu santraller devletten milyonlarca lira teşvik almış. Bunca teşvike rağmen filtreler 6 yıl boyunca takılmamış. Şimdi 2,5 yıl daha müsaade istenmekte. Bu madde geçerse 2,5 yıl daha insanların zehirlenmesine izin verilirse eminim bu işletmeler yine yükümlülüklerini yerine getirmeyecekler” ifadelerini kullandı.