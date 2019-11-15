Bakırlıoğlu’ndan termik santrallere süre uzatımı eleştirisi

Afşin Elbistan, Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli, Çayırhan, Kangal, Soma, Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan'da bulunan termik santrallere, çevre yatırımlarını yapmaları, filtre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için 31 Aralık 2019’a kadar izin verildiğini hatırlatan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Genel Kurulu’na sunulması planlanan teklifin bu süreyi 2,5 yıl daha uzattığını hatırlattı.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında söz konusu termik santrallerin, baca gazı filtre sistemi olmaması hasebiyle bu bölgelerde yaşayanların hayatını cehenneme çevirdiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, “Buna göz yummak kasten adam öldürmek demektir. Bu maddeye evet demek, cinayete ortak olmak demektir. Bu bacalar 6 yıldır ölüm saçmakta. Bu santraller devletten milyonlarca lira teşvik almış. Bunca teşvike rağmen filtreler 6 yıl boyunca takılmamış. Şimdi 2,5 yıl daha müsaade istenmekte. Bu madde geçerse 2,5 yıl daha insanların zehirlenmesine izin verilirse eminim bu işletmeler yine yükümlülüklerini yerine getirmeyecekler” ifadelerini kullandı.