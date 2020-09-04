Bakanlıktan badem ve cevize yatırım çağrısı

Başkan Bulut, Elbistan’ın badem ve ceviz yetiştiriciliğine uygun arazi ve iklim yapısına sahip olduğunun altını çizerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilere fidan desteği vermesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal alanda yatırım yapmak isteyenleri yönlendirmesi ve onlara yol gösterici olması için zeytin, ceviz ve bademe ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Bu rehberlerle, söz konusu 3 ürüne yönelik üretimin artırılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Rehberde, Bakanlığın bu ürünler için sağladığı fidan, hibe, faiz indirimli kredi desteklerine de yer verildi. Rehbere göre, tarım küresel boyutta stratejik bir sektör haline gelirken, sürdürülebilir gıda temini büyük önem taşıyor. Ülkenin doğal bitkisi olan zeytin, ceviz ve badem de gıda sektörü açısından öne çıkıyor. Bu 3 üründe de yüksek ihracat potansiyeli bulunuyor.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçede ceviz yetiştiriciliğinde son yıllarda bir artış yaşandığını ancak badem için aynı hızın yakalanamadığını söyledi.

Başkan Bulut, bakanlığın hazırladığı bu rehberin ilçe iklimine uyumlu olan ceviz ve badem yetiştiriciliği yapmak isteyenlere yol gösterdiğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 ürün için bir rehber hazırlayarak yatırım çağrısında bulundu. Bu ürünlerden ceviz ve badem, ilçemiz iklimi ile uyumlu. Son yıllarda üreticilerimiz ceviz yetiştiriciliğine yöneldi. Ancak badem yetiştiriciliği biraz daha az seviyelerde. Badem ve ceviz üretimine yönelik yapılacak yatırımlar, arz-talep dengesi yönünden önem taşıyor. Biz de oda olarak da bu aşamada tüm üreticilerimizin yanındayız. Odamız personeli olan ziraat mühendislerimizle üreticilerimize her türlü danışmanlık desteği verebiliriz. Burada asıl önemli nokta, üreticiye fidan desteği verilmesi. Bakanlığımızdan bu konuda da gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.

Ceviz ve badem yetiştiriciliği için daha çok eğimli ve tarıma elverişli olmayan arazilerin tercih edildiğini hatırlatan Başkan Bulut, “Ceviz ve badem bahçe tesisi yatırımları sayesinde, işlemeli tarıma uygun olmayan, eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin değerlendirilmesiyle söz konusu arazilerin kârlı bir yatırım alanına dönüştürülmesi mümkün olacaktır. İlçemizde de bu vasıftaki araziler çoğunluktadır. Biz de, bu arazilerin ceviz ve badem yetiştiriciliği ile değerlendirilip üreticimiz açısından kazanç kapısına dönüşmesi için çiftçilerimize çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.