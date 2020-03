Bakanlık, bölgeye 3.santralin kurulmasına ‘olumlu’ baktı

Bu kararla birlikte bölge halkı tarafından insan sağlığı ve doğal yaşamda ‘Çernobil’ etkisi oluşturacağı gerekçesi ile karşı çıkılan C Termik Santrali’nin yapımına başlanması için en önemli aşamalardan biri geçilmiş oldu.

Hayata geçirilmesi halinde Afşin ve Elbistan’ın, Avrupa’nın havası en kirli merkezlerine dönüşeceği savunulan Afşin C Santrali’nin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından olumlu olarak nihai şekilde kabul edildi. Son kabulü gerçekleştirildikten sonra bölge halkının binlerce dilekçe ile itiraz ettiği ÇED raporuyla ilgili olarak bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Afşin ilçesi Altunelma ve Tanır mevkiindeki Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santralı (1.800 MWe/1836 MWm/ 4.401,84 MWt), Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; Kahramanmaraş Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

17 milyar TL’ye mal olacak

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’nün, Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde kurmayı planladığı C Termik Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.