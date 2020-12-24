Bakan Yardımcısı Demircan, Elbistan Şehir Müzesi’nde inceleme yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Elbistan Şehir Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Elbistan Şehir Müzesi’nin, çok başarılı bir çalışma olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Demircan, “Elbistan’ın çok eski dönemlerden tarihini, kültürünü, sanatını, şiirini, edebiyatını, yaşam tarzını ve doğal güzelliklerini çok güzel anlatılmış” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılış hazırlıkları tamamlanan Elbistan Şehir Müzesi’ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan’a ziyaretinde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal ile belediye meclis üyeleri ile AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, müzenin girişindeki Karahüyük Steli başta olmak üzere müzedeki tarihi eser ve kent kültürüne ait öğelerin bulunduğu teşhir salonlarını gezdi. Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal, müzedeki eserlere ilişkin olarak Bakan Yardımcısı Demircan’a bilgi aktardı. Demircan, ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif ile usta şair Abdurrahim Karakoç ve şehirdeki zanaatkarların balmumundan yapılan heykellerini de yakından inceledi. Bakan Yardımcısı Demircan, dijitale ortama aktarılan Elbistan’ın Sesi Gazetesi’nin eski baskılarına yakın ilgi gösterdi.

İnceleme sonrasında değerlendirme yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şehir Müzesi’nde ilçe adına çok kıymetli ve eğitici bir yer olarak dizayn edildiğini söyledi.

Şehir Müzesi’nde, Elbistan’ın bütün dinamiklerinin buluşturulduğunu belirten Demircan, “Bakanlığımızın yeni yaptığı ve tamamladığı; inşallah da yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Şehir Müzesi’nde inceleme yaptık. Çok başarılı bir çalışma oldu. Gerçekten Elbistan’ın çok eski dönemlerden tarihini, kültürünü, sanatını, şiirini, edebiyatını, yaşam tarzını ve doğal güzelliklerini çok güzel anlatılmış. Burayı gördüğümde; Elbistan’ın gençleri ve çocukları için de çok kıymetli ve eğitici bir yer olduğunu düşünüyorum. Bir bina içerisinde şehrin bütün dinamiklerini, tarihinden bu yana ve gelecek perspektifini üzerlerinde etkili, örnek bir çalışma olduğu düşüncesindeyim. Elbette dışarıdan gelenler de burayı yakından tanıyacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Elbistan’ımıza güzellikler ve iyilikler getirsin” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, inceleme sonrasında kentten ayrıldı.















