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Bakan Tüfenkci: “CHP raydan çıktı, dini siyasete alet ediyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kahramanmaraş’ta katıldığı İl Danışma Meclisi Toplantısında, ana muhalefet partisine CHP’ye yönelik, “Bazıları artık raydan çıktı. CHP’liler işleri güçleri bıraktılar dinide siyasete alet etmeye başladılar” dedi.

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Bakan Tüfenkci: “CHP raydan çıktı, dini siyasete alet ediyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kahramanmaraş’ta katıldığı İl Danışma Meclisi Toplantısında, ana muhalefet partisine CHP’ye yönelik, “Bazıları artık raydan çıktı. CHP’liler işleri güçleri bıraktılar dinide siyasete alet etmeye başladılar” dedi.

            Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir’in açış konuşmasıyla başladı.

            Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bakan Tüfenkci, “Bazıları artık raydan çıktı. CHP’liler işleri güçleri bıraktılar dinide siyasete alet etmeye başladılar. Dün izlediniz mi Deniz Baykal’ı. Bunlar peygamberi de tanımıyor, bunlar insanı da tanımıyorlar, insani yetki ile peygamberin yetkisinin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama bu millet 16 Nisan’da neyin ne olduğunu öğretecek” dedi.

“Terör örgütlerine hesap soracağız”

Avrupa’nın Türkiye’ye karşı tutumunun eleştiren Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bizim bakanımıza yapılan muamelelere karşı, Türkiye’nin geleceğine karşı bizim bir duruş sergilememiz lazım. Almış olduğumuz bakanlar kurulu kararıyla hükümet olarak, devlet olarak duruşumuzu ortaya net bir şekilde koyduk. Elbette ki, bunun siyasi, hukuki bedeli olacak. Ama en büyük bedeli biz onların istememesine rağmen 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlı hükumet sistemine geçerek sandıkları evetle doldurarak yapacağız. Çukur siyasetinin nasıl hesabını sorduysak, oradaki vatandaşlarımız nasıl onlara hesabını soruyorsa, bizde hükümet olarak terör örgütlerine milletimizin desteğiyle hesabını soracağız” diye konuştu.

            Bakan Tüfenkçi, konuşmasının sonunda partililer tarafından Ankara’daki Hollanda Caddesi'nin kapatılması talebini gündeme alacaklarını söyledi. (İHA)

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