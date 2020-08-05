Bakan Soylu: “En yoğun koronavirüs denetimini gerçekleştireceğiz”

Bakan Soylu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin denetlenecek yerler arasında pazarlar, marketler, kafeteryalar ve ticari taksilerin de bulunacağını belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."