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Bakan Soylu: “En yoğun koronavirüs denetimini gerçekleştireceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili en yoğun denetimi yapacaklarını belirtti.

Bakan Soylu: “En yoğun koronavirüs denetimini gerçekleştireceğiz”
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Bakan Soylu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin denetlenecek yerler arasında pazarlar, marketler, kafeteryalar ve ticari taksilerin de bulunacağını belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."


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Süleyman 1 gün önce

Ben, " bakan " ın değil ; gören ve bilenlerin sözlerine itimat ederim !

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ELİF 1 gün önce

Bu şey değil mi musaitseniz size geliyoruz. Denetime haber verilir mi:))

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kadir 1 gün önce

yetkililer yeterince görevini yapmıyor cezayı basacaksın bu millet ikazdan iyilikten anlamaz maske takan yok mesafe hiç korunmuyor yetkililer uyuyor

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fahrettin 9 saat önce

birlikte yaşama kültürü zayıf.bencillik tavan yapmış.

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