Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri öğrencilerimizin pırıltısını artıracak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

Bakan Selçuk, ziyaretler kapsamında ilk olarak Onikişubat İlçesi’nde bulunan Ökkaş Gümüşer Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul önünde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Ardından eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirmek için Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi’ne hareket eden Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan 20 okul ile 34 Tasarım Beceri Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılan okullardan canlı bağlantılarında yapıldığı programa; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile kurum müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.

Açılış sonrasında değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocuklarımızın çok daha iyi imkânlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin çok daha güzel mekânlarda çalışması ve daha verimli olabilmesi için elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz. Kahramanmaraş’ta bulunmamızın maksadı da budur. Kahramanmaraş’ın güzide okullarında daha verimli bir eğitimi nasıl hayata geçirebiliriz? Kentin eğitim problemleri ile ilgili neler yapabiliriz? Eğitimi daha da geliştirebilmek için hangi programları hayata geçirebiliriz? Bunların istişaresini yapıyoruz. Çeşitli planlamaları da sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

“Kahramanmaraş’ta 20 okulumuzun 34 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Aralarında anaokullarının, ortaokulların, ilkokulların, ortaokulların, imam hatip liselerinin mesleki teknik liselerinin olduğu birçok okul söz konusu. Bunlardan 10 tanesi Dünya Bankası ve Avrupa Finansman Kalkınma Bankası aracılığıyla birlikte yürüttüğümüz eğitim alt yapısını güçlendirme projesi çerçevesinde yapılıyor. Kriz zamanlarında herkes için eğitim projesi adı altında yürütülüyor. Aynı zamanda okullarımızın tefrişatı ve donanımı ile ilgilide bu proje çerçevesinde bazı hazırlıkları sürdürüyoruz.

Çocuklarımızın ilgilerini yeteneklerini dikkate alarak onların geleceğe dönük hayallerine hizmet etmek için ne gerekirse hep birlikte yapacağız. Bu atölyeleri ben çok önemsiyorum. Bunu 2023 eğitim vizyon belgesine koyarken de çocukları sadece kağıt kalemle çalışarak, bilen çocuklar değil de, yapabilen çocuklar olsun hedefiyle hareket ettik. Bir şeyi bilmenin ötesi yapabilmektir. Yapabilmek bizim eğitimimizin ana düsturudur. Yoksa çocuklar sadece soru çözerek de sınavı kazanabilirler ama hayatta sorun çözemezler. Soru çözmek kolay ama sorun çözmek o kadar kolay değil. Bunun içinde atölyelerin büyük katkısının olacağına inanıyoruz. Açtığımız bu 20 okul, 34 tasarım beceri atölyesinin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin gözündeki pırıltıyı arttıracağına da eminiz. Standartları daha yüksek bir eğitime hep beraber imza atacağız.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılış töreninin ardından Kahramanmaraş Valiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, Vali Ömer Faruk Coşkun’dan kentle ilgili bilgiler aldı ve Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Ziyarette konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Kahramanmaraş olarak bugün, yatırım maliyeti 166 milyonu aşan toplamda 400 derslikli 20 okulumuzun yanı sıra 34 Kodlama – Beceri atölyelerinin toplu açılışını yapmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Yine Devletimiz, son 18 yıl içinde 6 bin 853 derslikli 527 okul, 45 Pansiyon, 25 Spor Salonu ve 45 atölyeyi de şehrimizin hizmetine sunmuştur. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a ilimize hoş geldiniz diyor, yatırımlarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.