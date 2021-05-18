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Bakan Muş, esnafa hibe desteğinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Muş, esnafa hibe desteğinin...
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Bakan Muş, esnafa hibe desteğinin ayrıntılarını açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı. Bakan Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Bakan Muş, esnafa hibe desteğinin ayrıntılarını açıkladı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa hibe desteğine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“1 Milyon 384 Bin’den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun.”

Bakan Muş’un paylaştığı görselde de esnaf ve sanatkara hibe desteğinin hangi meslek mensuplarına verileceği iki grup halinde yer aldı.

5 bin lira hibe ödemesi yapılacak birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve pazarcılar da dahil edildi.

Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki esnaflara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

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Bakan MuşEsnafa Hibe Desteğinin Ayrıntılarını Açıkladı