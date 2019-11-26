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Bakan Kurum’dan termik santrallere filtre açıklaması

Termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atması gerektiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Başlamazlarsa eğer altıncı ayın sonunda biz gider fiilen bu işlerin yapımına gireriz” dedi.

Bakan Kurum’dan termik santrallere filtre açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde termik santrallere, bu yılın sonuna kadar tamamlamaları gereken çevre mevzuatına uyuma yönelik düzenlemeler için 2,5 yıl ek süre verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda 2020'nin başına kadar süre verildiğini hatırlatan Bakan Kurum, santrallerin bazılarında yenileme olduğunu ancak bazılarının da bu adımları atmadıklarını vurguladı. Son yasada 6 ay içerisinde termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Eğer 6 ay içerisinde termik santraller filtrelemede bu adımı atmazsa, bunu biz dün de bakan arkadaşlarımızla istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı görüştedir. 6 ay içerisinde atılmayan adımları biz bakanlıklar olarak resen atıp o tedbiri gerekirse biz kendimiz alıp çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız” ifadelerini kullandı.

2022'ye kadar bekleme gibi bir durumunun söz konusu olmadığını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şu anki yasada 6 ay içerisinde bu işe başlamak durumundalar. Başlamazlarsa eğer altıncı ayın sonunda biz gider fiilen bu işlerin yapımına gireriz. İlave bir 6 ay vermiş olacağız öyle düşünelim” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
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