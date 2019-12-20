banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Kurum: “Santrallere son uyarımızı yaptık”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin filtre sistemi takmaları konusu ile ilgili olarak, "Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" diye konuştu

Bakan Kurum: “Santrallere son uyarımızı yaptık”

Bakan Murat Kurum, termik santrallere ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı. Kurum, 13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesisleri yöneticilerinin yer aldığı toplantıda değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.