banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Kurum: “Mevzuata uygun hale gelen santrallerin mührü kaldırılacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre yatırımlarını öngörülen sürede yapmadıkları için 1 Ocak 2020’de kapatılan termik santrallere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: “Mevzuata uygun hale gelen santrallerin mührü kaldırılacak”
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Bakan Kurum, şartını çevre mevzuatına uygun şekilde yerine getiren santrallerin mühürlerinin kaldırılacağını belirterek, “Yerine getirmemeleri durumunda da kapatma işlemimiz devam ediyor" diye konuştu.

Gelinen süreçte 5 termik santrali çevre mevzuatına aykırılık sebebiyle tamamen kapattıklarını anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerde bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda, 7 santralden 4'ünün geçici faaliyet belgesini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Filtre taktırma işlemi süresinin ve maliyetinin de santrale göre değiştiğini bildiren Bakan Kurum, "Santral başına yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir maliyeti var. Bunu yapan 7 santralimiz var. Hem bölgede istihdam adına hem de şehirlerimiz ve ilçelerimiz adına santrallerimiz çok önemli. İnşallah hepsi çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayıp, bu süreçleri de tamamlayıp, şehre olan katkılarına devam edecekler” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.