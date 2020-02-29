Bakan Kurum: “Mevzuata uygun hale gelen santrallerin mührü kaldırılacak”

Bakan Kurum, şartını çevre mevzuatına uygun şekilde yerine getiren santrallerin mühürlerinin kaldırılacağını belirterek, “Yerine getirmemeleri durumunda da kapatma işlemimiz devam ediyor" diye konuştu.

Gelinen süreçte 5 termik santrali çevre mevzuatına aykırılık sebebiyle tamamen kapattıklarını anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerde bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda, 7 santralden 4'ünün geçici faaliyet belgesini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Filtre taktırma işlemi süresinin ve maliyetinin de santrale göre değiştiğini bildiren Bakan Kurum, "Santral başına yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir maliyeti var. Bunu yapan 7 santralimiz var. Hem bölgede istihdam adına hem de şehirlerimiz ve ilçelerimiz adına santrallerimiz çok önemli. İnşallah hepsi çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayıp, bu süreçleri de tamamlayıp, şehre olan katkılarına devam edecekler” dedi.