Bakan Kurum, çevre yatırımları için 2020’yi işaret etti

Bakan Kurum, Elbistan’la birlikte 4 ilçeyi kapsayan Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Atıksu Arıtma Tesisi’nin ihale süreçleri ile ilgili bilgiler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, havaalanında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve milletvekilleri tarafından karşılandı. Buradan Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı. Bakan Murat Kurum, ziyaretin ardından valilikte milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kahramanlar şehri, şairlerin diyarı kadim Kahramanmaraş’ımızdayız. Adından da anlaşılacağı üzere kahramanlıklarıyla tarihin her safhasında önde gitmiş, milletimizin gururu olmuş, her zaman Anadolu’da öncülük yapmış şehrimizdeyiz. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Necip Fazıl’ın, Karacaoğlan’ın, Aşık Mahzuni Şerif’in, geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Kudüs şairimiz Nuri Pakdil’in memleketi Kahramanmaraş’ta olmaktan büyük bir memnuniyet ve şeref duyduğumu ifade ediyorum” dedi.

Toplantı sonucunda Kahramanmaraş’la ilgili çok önemli kararlar aldıklarını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın çizdiği manifesto çerçevesinde şehirlerimize ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bir taraftan ordumuz güvenli bölge için mücadele ederken, biz de şehirlerimizin ihyası ve inşası için valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte şehirlerin geleceği adına kararlar alıyor ve hızlı bir şekilde bu kararları uygulamaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kahramanmaraş’a ilişkin de önemli kararlar aldık. İl merkezindeki mahallelerimizde kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. İki etap halinde bu projeyi yapacağız. Kahramanmaraş’ın tarihine, kültürüne yakışacak projeyi de inşa edeceğiz ve şehir merkezinin hemen yanında tarihi Maraş diyeceğimiz alanda da yeniden ihya çalışmalarını yapmış olacağız. Bu Kahramanmaraş için çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi olacak.”

Kahramanmaraş’ın kentsel dönüşüm noktasında önceliği olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kahraman şehrimize bir tane Millet Bahçesi yapılması gerekiri konuştuk ve Kılavuzlu’da 295 bin metrekarelik alanda bakanlığımız TOKİ eliyle Millet Bahçesi’ni yapacak. Kahramanmaraş’ımıza hediye edecek. Bu Millet Bahçesi’nde tüm vatandaşlarımız 7 gün 24 saat vakit geçirecekler ve içinde her türlü aktivitenin olacağı, yürüme ve bisiklet yollarının, millet kıraathanelerinin olduğu önemli bir alanı Kahramanmaraş’a kazandırmış olacağız. Yılsonuna kadar Millet Bahçesi’nin ihalesi tamamlanacak. 2020 yılı içerisinde büyük bir kısmı tamamlanır, 2021 yılında da Millet Bahçesi’ni hizmete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Elbistan ve bölge adına çevreyle ilgili yaklaşık 250 milyon TL bütçeli tesislerin 2020 yılında ihalesinin yapılacağını ifade ederek, “Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisi’ni 2020 yılı Mayıs içerisinde ihalesini yapacağız. Projemizin değeri 100 milyon TL. Yine Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ihalesini de süreç içerisinde yapacağız o da, 150 milyon TL’lik yatırım değeri olan önemli bir proje olacak. Bu projeyi de 2020 yılı içerisinde başlamak ve en kısa sürede vatandaşlarımıza kazandırmak üzere bu süreci de yürüteceğiz” şeklinde konuştu.







