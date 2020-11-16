Bakan Koca’dan ‘yarısı kesilmiş’ maske uyarısı

Sosyal medya hesabından maske kullanımına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla bulaştığına dikkat çekti.

Bakan Koca, “Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin. Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın” uyarısında bulundu.



