banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Koca’dan ‘yarısı kesilmiş’ maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenin koruyuculuğunun ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlı olduğunu belirterek, “Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden farkı yok” uyarısında bulundu.

Bakan Koca’dan ‘yarısı kesilmiş’ maske uyarısı
banner17
banner43

Sosyal medya hesabından maske kullanımına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla bulaştığına dikkat çekti.

Bakan Koca, “Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin. Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın” uyarısında bulundu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Bakan Koca’dan ‘yarısı Kesilmiş’ Maske Uyarısı