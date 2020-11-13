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Bakan Koca’dan maske ile ilgili umutlandıran paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda maske kuralına uyma çağrısında bulunarak, “Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak” dedi.

Bakan Koca’dan maske ile ilgili umutlandıran paylaşım
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 Salgının başladığı günden bugüne kadar paylaşımları ve açıklamaları ile koronavirüsle mücadelenin en ön safında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun” ifadelerini kullandı.




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Bakan Koca’dan Maske Ile Ilgili Umutlandıran Paylaşım