Salgının başladığı günden bugüne kadar paylaşımları ve açıklamaları ile koronavirüsle mücadelenin en ön safında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’dan maske ile ilgili umutlandıran paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda maske kuralına uyma çağrısında bulunarak, “Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak” dedi.
13 Kasım 2020 Cuma 14:03
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Bakan Koca’dan Maske Ile Ilgili Umutlandıran Paylaşım
İlgili Haberler
39.9B Beğeni
99 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:40
|07:03
|12:22
|15:06
|17:30
|18:48
Son Yorumlar
- mekani cennet olsun. Cok degerli bir gönül...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH rahmet eylesin başınız sağolsun.Gazi...
- Kerim abi Allah senden razı olsun öyle...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
- Allah rahmet eylein mekani cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Merhume hürmüz ablama Allah rahmet eylesin...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmetiyle yarlıgasın. Mekanı cennet...
- Mekânı cennet olsun
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...