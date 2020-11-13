Bakan Koca’dan maske ile ilgili umutlandıran paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda maske kuralına uyma çağrısında bulunarak, “Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak” dedi.

13 Kasım 2020 Cuma 14:03