Bakan Koca, riskin arttığı Kahramanmaraş’taki salgını görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, koronavirüs salgınının son durumunu, ek tedbirleri ve yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları görüştü.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:25