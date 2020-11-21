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Bakan Koca, riskin arttığı Kahramanmaraş’taki salgını görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, koronavirüs salgınının son durumunu, ek tedbirleri ve yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları görüştü.

Bakan Koca, riskin arttığı Kahramanmaraş’taki salgını görüştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile Covid-19 sürecine ilişkin video konferans görüşmesi yaptığına dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. Video konferansa katılan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Nuri Öksüz, ildeki pandemi sürecine dair son bilgileri aktardı.

Bakan Koca, konferansla ilgili, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik” paylaşımında bulundu.



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