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Bakan Koca kritik iller arasında saydı, valilik uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında ciddi artışın yaşandığı iller arasında Kahramanmaraş’ı da sayarak ‘kritik’ kategoride değerlendirirken; Kahramanmaraş Valiliği de vatandaşları tedbirlere uyma noktasında uyardı.

Bakan Koca kritik iller arasında saydı, valilik uyardı
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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı artan 7 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın'daki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, maske, mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” ifadelerine yer verildi.

 


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