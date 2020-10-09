Bakan Koca, "Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 düşüş var"

Bakan Koca, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu bazı illerdeki koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirmek için Adana'da bir dizi temaslarda bulundu.
Temasları ve illerin pandemi sürecine ilişkin olarak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın dönemi olmasına rağmen tedavi hizmetlerinde bir aksama yaşanmadığını dile getirdi.
Bakan Koca, şöyle konuştu:
"Covid-10'u da önemli olan hastalığa yakalanan kişiyi de, yakalanmayan kişiyi de etkilemesidir. Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduk. Zarar vermese de kimi eleştirilerle karşılaştık. Devletimiz bu mücadeleyi bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır.
Ayrım gözetmemeye hasta da dahildir, hastalık da. Alacağınız sağlık hizmetinde koruma hizmeti tedaviden önce gelir. Bugünlerdeki çabamızın amacı bilhassa budur. Güçlü devletimiz halk sağlığı hizmetini bizlere eşit derecede sunmaktadır. Türkiye, salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi.
Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yapıyoruz. Zayıf noktalar her bölgede farklılık gösteriyor. Eksiksiz, gediksiz, firesiz bir mücadele ediyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz.
Hastalığı yenmek için tedbirde sebat şarttır. Kazandığımız zaferi virüse geri vermemeliyiz. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı başarı dikkatsizliğe yol açmamalıdır.
Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78. Bu sayının azalması tedbirlere uymamıza bağlıdır. Sizlerden istirhamım maske, mesafeye uyup kalabalık yerlere gitmemenizdir."