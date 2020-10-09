Bakan Koca, "Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 düşüş var"

Bakan Koca, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu bazı illerdeki koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirmek için Adana'da bir dizi temaslarda bulundu.

Temasları ve illerin pandemi sürecine ilişkin olarak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın dönemi olmasına rağmen tedavi hizmetlerinde bir aksama yaşanmadığını dile getirdi.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Covid-10'u da önemli olan hastalığa yakalanan kişiyi de, yakalanmayan kişiyi de etkilemesidir. Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduk. Zarar vermese de kimi eleştirilerle karşılaştık. Devletimiz bu mücadeleyi bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır.