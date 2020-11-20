Bakan Dönmez, ‘yerli kömüre devam’ dedi

Bakan Dönmez, Türkiye’nin enerji politikasının seyri ve geleceğine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, kömür yakıtlı termik santrallerin önemini sürdüreceğini belirtti.

Türkiye’nin, elektrik ihtiyacının yüzde 34’ünü kömürden karşıladığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kömür yakıtlı termik santraller baz yük santralleri olması nedeniyle önemini sürdürmeye devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin 2040'a kadar günümüz taleplerine benzer eğilimde seyredeceğini belirtiyor. Böylesi bir dönemde yerli kaynaklardan elektrik üretimine olan talebin artacağını öngörmek zor değil. Mümkün olan en iyi ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yerli kaynaklarımıza dayalı temiz kömür santrallerinin kurulması bu kapsamda önemli yatırım fırsatlarından biri olacak” dedi.

Yerli kömüre dayalı termik santrallerin cari açığın kapanmasındaki rolüne işaret eden Bakan Dönmez, “Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. Bin megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.