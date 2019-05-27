Bakan Dönmez: “Kömürün müşterisi hazır”

Aralarında Elbistan, Nurhak ve Ekinözü bölgelerinin de bulunduğu iptal edilen YEKA RES ihaleleri yenileniyor. Bölgenin tescillenen güneş enerjisi potansiyeline ek olarak rüzgarından da elektrik üretilmesi için özel sektörün ilk yatırımı, önümüzdeki aylarda başlayacak. Aynı zamanda Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulumuyla ilgili olarak çalışmalar sürüyor. Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi’nde 20 ve Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi’nde de 20 MWe kurulu güce sahip rüzgar santralinin çalışmaları devam ediyor. Elbistan ve Afşin’in, Elektrik üretiminde asıl söz sahibi olduğu kaynakların başında gelen yerli kömür ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gündeminden düşmüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm mücadelelerinin enerjide yerli payının artması yönünde olduğunu söyledi.

Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakalandığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50'ydi. Bu artışta sezonun yağışlı olmasının da etkisi var ama ondan daha ziyade bizim yenilenebilirde kurulu güç artışının etkisi var. Eskiden de yağmur yağıyordu ama siz onları barajlarda tutmaz türbinden geçirmezseniz elektrik üretemezseniz. Eskiler 'su akar, Türk bakar' derdi. Şimdi su akıyor, Türk yapıyor. Ciddi bir hidrolik üretimimiz var. Rüzgarda 7 bin megavatlara ulaştık. Güneşte 5 bin 500 - 6 bin megavatlara ulaşmış olduk. Bunlarla birlikte biz şu anda yüzde 62 civarında bir üretim payı yakalamış durumdayız. İnşallah hedefimiz 2023'de bu oranları yüzde 65-70'lere uzun dönem ortalamaları ile getirmek. Bütün bu mücadelemiz yerli payın artması yönünde” dedi.

Kömürün müşterisinin hazır olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, “Türkiye'nin enerji ürünlerinde her yıl ortalama 40 milyar dolar ithalat yaptığına değinen Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin kömür üretim rekorunu 101,5 milyon ton ile kırdık ama buna rağmen yaklaşık 28-30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Şu anda kömür kullanmak isteyen sanayicilerimiz hem kamu işletmelerinin hem de özel işletmelerin kapısında kuyruktalar. Kendisine güvenen girişimcimiz maden sektörüne, özellikle de kömür sektörüne yatırım yapsın. Müşterisi hazır” şeklinde konuştu.