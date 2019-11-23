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Bakan Dönmez: “Kömür sahaları için ihale yapacağız”

Mevcut termik santrallerle ilgili çevre hassasiyeti üzerinden başlatılan tartışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, yerli kömürün, temiz teknolojilerle enerji arz güvenliği için önemli bir enstrüman haline getirileceğini söyledi.

Bakan Dönmez: “Kömür sahaları için ihale yapacağız”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi görüşüldü.

Bakanlığının bütçesiyle ilgili olarak sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019'un 10 ayında üretilen elektriğin yüzde 36'sının kömürden, yüzde 46'sının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belirterek, "Üretilen elektriğin yüzde 17'si doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır. Elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranı 2019 yılının 10 ayında rekor olarak yüzde 64 düzeyinde gerçekleşmiştir” dedi.

Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılmasına yönelik çabaların devam edeceğini vurgulayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Yerli kömür ile rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarımızın enerji üretim sepetimizdeki payı artırılmış ve daha da arttırılacaktır. Yenilenebilir enerji, arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği sağlamasının yanı sıra, düşük karbonlu ekonomiye geçiş, yenilikçi yaklaşımlar ve yeni teknolojiler sayesinde sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı bakımından da önem arz etmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini artırma çalışmaları küresel açıdan da ivme kazanmıştır. Küresel elektrik üretiminin yüzde 25'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği dikkate alındığında ulaşmış olduğumuz yüzde 46'lık yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı ile ülkemiz dünya ortalamasının üstünde yer almaktadır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temiz kömür teknolojilerinin dikkate alınarak yapılacak yatırımlarla yerli kömürün enerji arz güvenliği için önemli bir enstrüman haline getirileceğini ifade etti.

Bakan Dönmez, "Yerli kömür kaynaklı ilave 5 bin megavat kurulu gücündeki santralin devreye alınması kapsamında kamu uhdesinde olup üretim yapılmayan atıl kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesi amacıyla ihaleler yapılacaktır” diye konuştu.


Yerel Manşetler
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