Bakan Albayrak: “Kimse kusura bakmasın, kömürü kullanacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anti-kömür lobisinin, yerli kömür projelerindeki çevre duyarlılığını göz ardı edip yeni yatırımlara karşı çıktığını belirterek, “Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağımızı kullanacağız” diye konuştu.

Uluslararası Kömür Çalıştayı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yerli kömürden elektrik üretimi noktasında Avrupa Birliği’nin belirlediği kriterlerin de altında bir teknoloji kullanılacağını, “Bizim ecdadımız insan hakları ve çevrecilikte hep öndeydi. Biz de öyle olacağız. Biz doğayı, tabiatı birileri gibi sloganik değil gerçekten önemsiyoruz” cümleleri ile özetledi.

Kömürde son 10 yıldaki keşiflerle 80 yıldaki kadar rezerv ortaya çıkarıldığını kaydeden Bakan Albayrak, “Türkiye büyüyen bir ülke. Bölgesi için lokomotif ve dinamo bir ülke. Rekabetçi özel sektörüyle çok ciddi projeleri ile bölgede önemli bir ülke. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında sektörde maddi manevi elimizden ne geliyorsa her türlü desteği veriyoruz. Birçok havzada büyük oranda kömür rezervi bulduk. Bu rezervin bizim için başka bir anlamı daha var. O da şu: Eski rezervlerimize oranla kalori anlamında daha yüksek değerde. Bu çerçevede Türkiye çok önemli bir adım attı. Bu anlamda biz çok önemli başarılar elde ettik” dedi.

Kömürden elektrik üretimi oranının ABD’de yüzde 45, İngiltere’de ise yüzde 39 olduğunun bilgisini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:

“Önemli hedefler koyduk. Yerli kömür noktasında yolun başındayız ama elektrik üretiminde yerli üretimin payını artırdık. Yerli üretimde çok önemli katkı payı sağlıyoruz. Bu çerçevede bakıldığında kimin ne dediği çok önemli değil. Paydaşlar olarak biz kömürün öneminin farkındayız. Anti-kömürcüler var. Onlar çok da önemli değil. Belki birkaç cümle koyarız masanın üzerine, isterseniz alın isterseniz almayın diyeceğiz. ABD yüzde 45, İngiltere yüzde 39 kullanıyor elektrik üretiminde. Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağımızı kullanacağız. Sektörü yakından takip edenler bilir. Çevresel konularda kriterlerimize bakmalarını rica ediyorum. Bakmak istemeyenlere ben buradan anlatayım. AB kriterleri çerçevesinde limitlere baktığımızda partikülerde bir metreküp havaya baktığımızda seviyeler bizde üst sınırın altında. Bizim ecdadımız insan hakları ve çevrecilikte hep öndeydi. Biz de öyle olacağız. Biz doğayı tabiatı birileri gibi sloganik değil gerçekten önemsiyoruz. Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkelerden birisidir. Birileri boş boş konuşmasın. Boş lafa karnımız tok. Geldiğimiz günden beri pek çok şey yaptık.”

Akademisyenlere, finans sektörüne ve özel sektöre çağrıda bulunan Bakan Albayrak, “Sektörün daha olgun yere basması için, daha kaliteli iş üretebilmesi için karot bankası ile ilgili çok önemli adımlar attık. Sadece Türkiye'deki özel süreçte değil bölgesinde, dünyada farklı yerlerde aramacılık çerçevesinde çok önemli adımlar attık. MTA daha hızlı netice alabilecek şekilde projelerini ne kadar hızlı hareket edebiliriz şeklinde bakacak. Buradan 3 kesime çok net mesaj vermek istiyorum. Başta akademisyenlere çok önemli görevler düşüyor. Buradan sesleniyorum. Türkiye'de sektörün daha da gelişmesi için katkılarının dünden daha fazla olmasını bekliyoruz. Finans sektörüne baktığımızda da doğru modelleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörün büyümesi için daha fazla inanmalarını ve daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. Ve özel sektörümüz... Hakikaten bugüne kadar katkınız çok büyük ama bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz'daki gibi cesur ve dirayetli olarak yatırımlarımızı durdurmadan son sürat devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Çevre boyutunu, insan boyutunu hiçbir şekilde ihmal etmeyelim’ diyen Bakan Albayrak, konuşmasını, “Üretim hırsına kapılmaya aman aldanmayalım, tamamen bilimsellik içerisine üretim yapalım. En önemli bir istihdam aracı olan kömür sektörünü el birliği ile büyüteceğimize olan inancımız tam. Bu anlamda bu çalıştayın açık açık sektörün gelişmesi ile ilgili herkes düşüncelerini tüm açıklığıyla ortaya koyacak. Aklı olan aklını kullanır. Daha akıllı olan başkalarının da aklını kullanır. Çok verimli bir çalıştay olacağından şüphemiz yok” cümleleri ile tamamladı.



