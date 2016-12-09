Bakan Albayrak, Elbistan’ın yüreğine su serpti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni termik santrallerin uyacağı çevre standartlarının rakamsal değerlerini açıkladı.

Bakan Albayrak, belirlenen çevre standartlarının Türkiye’nin en eski teknolojisine sahip termik santrallerinden biri olan ve bölgede ciddi hava kirliliğine neden olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin değerlerinin kat be kat altında kalırken, Avrupa’nın kabul ettiği rakamlardan da yarı yarıya düşük olduğunun altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji üretiminde yerli kaynakları kullanma noktasındaki kararlılığını, çevre duyarlılığını da en ön planda tutarak sürdürüyor. Yeni projeler ve yatırımlar, Avrupa Birliği ve dünya genelinde kabul edilebilir değerlerin de altında bir emisyon rakamlarını yakalaması gerekiyor. Bakanlığın çevre hassasiyetinden taviz vermeyeceği ise, bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından dile getiriliyor.

Bakan Albayrak’ın bu noktadaki açıklamaları, termik santral kaynaklı kirliliğe en çok maruz kalan bölgelerin başında gelen Elbistan’ı da yakından ilgilendiriyor. Kamu ve özel sektör olmak üzere en az 5 termik santral yatırımının planlandığı bölgenin en büyük sorunu hava kirliliği. Teknolojisi eski olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin bacasından atmosfere yayılan gaz ve duman, insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Değişen teknoloji ve modern sistemler ise termik santrallerin bu kötü ününü ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, kömürün çevreye duyarlı santrallerde enerjiye dönüşeceğinin teminatını açıkladığı verilerle kamuoyuna duyuruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Albayrak, dünyanın çeşitli ülkelerinde var olan tesislerden örnekler vererek, Türkiye’nin yerli kömür stratejisinin sacayaklarının nasıl kurulacağını anlattı.

Dünyada elektrik üretiminde yüzde 40'dan fazla bir kömür kaynağı söz konusu olduğuna işaret eden Bakan Albayrak, "15,5 milyar ton kömürümüz var, kurulu gücümüzün en az bir misli daha yani 10 bin megavatın üzerine bir 10 bin megavat daha yapabilecek kapasitemiz varken ‘Aman, yok’, nereye dokunsak, ‘Yok.’ Şimdi, geçen seneye kıyasla yüzde 13'den 18'lere çıkardığımız yerli kömürden üretim elektrik portföyü oluştu. Bu sene yüzde 13'leri yüzde 18'lere çıkardık, güzel bir noktaya doğru taşıyoruz daha artıracağız bunu, bunda herkes müsterih olsun, hele de yeni yatırımlarımız” dedi.

Bakan Albayrak, “Peki, yerli? Yerli deyince kömür dedik. Kömürle alakalı şu resmi çok net görmemiz lazım. Dünyada elektrik üretiminde yüzde 40'dan fazla bir kömür kaynağı söz konusu. Birinci enerji tüketimine baktığımızda bile kömür yüzde 30'larda. Bize birileri hep akıl veriyor, temiz enerji, Avrupa falan diyor ama şu rakamları ben -insan nisyan ile malul- yine ifade etmem lazım. Avrupa'nın elektrik üretimindeki kömür payı, Polonya yüzde 84, Almanya yüzde 45, İngiltere yüzde 39, Romanya yüzde 38, Danimarka yüzde 34, dünyaya dönelim Çin yüzde 75, Hindistan yüzde 73, Amerika yüzde 35” ifadelerini kullandı.