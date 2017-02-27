Bahşiş verdiği lokanta çırağını dolandırdı

Kahramanmaraş’ta şık kıyafetiyle insanlar üzerinde güven sağlayan dolandırıcı, sipariş verdiği iş yerinden gelen çırağa önce 2 lira bahşiş verdikten sonra ‘200 lirayı evden verecekler’ diyerek 183 lira para üstünü alarak kaçtı.

Olay, merkez Kurtuluş Mahallesi Garajlar caddesinde bir apartman girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazlama satışı yapan bir işyerini arayan Selçuk A., 17 liralık sipariş verip, 200 lira para üstü gönderilmesini istedi. İş yeri sahibi A.P’de yanında çırak olan çalışan çocuğa para üstü 183 lirayı verip, sipariş verilen adrese gönderdi.

Sipariş verdiği adrese daha önce giden dolandırıcı, güvenlik kameralarından habersiz, apartmandan iniyor gibi davranıp lokanta çırağını merdivende karşıladı. Çırağa 2 lira bahşiş verip, ‘bazlamaları eve bırak, 200 lirayı evden verecekler seni bekliyorlar’ diyerek para üstü olan 183 lirayı alan dolandırıcı, apartmanın kapısından çıkmasıyla koşmaya başlıyor. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

İkametten kimsenin sipariş vermediğini öğrenen çırak, durumu işyeri sahibine anlattı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, kısa sürede dolandırıcıyı yakaladı.

Aynı yöntemle 10 işyerini dolandırmış

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, binada bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın eşkalini belirledi. Benzer dolandırıcılık yapan şahıslar üzerine çevre illere görüntü göndererek araştırma yapan polis, istihbarı çalışma sonucu dolandırıcının Selçuk A. olduğunu tespit etti.

Polisin sıkı takibi sonucu aynı gün yakalanan dolandırıcının Kahramanmaraş’ta gün içinde yine sipariş verme yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı, başka şehirlerde de aynı yönteme 9 ayrı suç işlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Selçuk A., tutuklanarak cezavine konuldu.