Bahçeşir Koleji’nde koronavirüs önlemi

Bahçeşehir Koleji’nde korona virüsüne karşı önlemler kapsamında okul hemşiresi öğrencileri virüse ve korunma yollarına dair alınabilecek tedbirlerle ilgili olarak bilgilendirdi.

Bahçeşehir Koleji koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladı. Online eğitim, Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitim platformu olan metodbox üzerinden verilecek.

Aldıkları önlemlerle ilgili açıklama yapan Okul müdürü Hüseyin Arslan, şunları söyledi:

“Yapılan açıklamaya istinaden alınan önlemlerin hızlandırılması gereği ortaya çıkmıştır. Hem sağlık hem eğitim öğretimin devamı konusunda en hızlı refleks veren kurum olarak bizler de önlemlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Bu tedbirler kapsamında okulumuz, rutin endüstriyel temizlik ve dezenfekte sürecine ek olarak nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edilmektedir. Münferit olarak görülebilecek olumsuz durumlara karşı tedbir olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘yeni koronavirüs (covid-19)’ başlıklı broşürü velilerimizle paylaştık. Sağlığa yönelik tedbirlerin yanı sıra okul tatili sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları adına hazırlıklarımızın eksiksiz olduğunu da belirtmek isterim. Okul dışı eğitim öğretim faaliyetlerimiz, dijital ve online ders takip ve uygulamalarımız da bu süreçte ayrıca planlanmış, Metodbox üzerinden ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Alınan geniş çaplı önlemler ve halkımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık sonucu ülkemizin bu küresel salgını en hafif şekilde atlatması en büyük temennimizdir. Büyük Bahçeşehir Koleji ailesi olarak her konuda olduğu gibi toplum sağlığı konusunda da gösterdiğimiz hızlı refleksle örnek bir acil durum yönetim süreci yürütüyoruz. Alınan tüm tedbirlerin toplum sağlığının korunması için atılan önemli adımlar olduğu bu süreçte eğitim kurumu olarak çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak konusundaki soğukkanlı, bilinçli ve dikkatli duruşumuza ve bu konuda toplumumuza rehberlik etmeye devam edeceğiz.



