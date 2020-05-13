Bahçesindeki ‘kral ağacının’ bölgede bir eşi daha bulunmuyor

Adını daha önce hiç duymadığı kral ağacının, kendisine Ankara’da yaşayan bir yakını tarafından hediye edildiğini belirten Serin, “Bu ağaç, benim bahçemden başka hiçbir yerde yok” dedi.

Kral ağacının, dünyanın en hızlı büyüyen ağaç olduğunu dile getiren Serin, “Bu ağacı 4 yıl önce diktim. Şimdi boyu 15 metreye ulaştı” şeklinde konuştu.

Anavatanı Çin olan ancak Türkiye’de pek bilinmeyen kral ağacının (paulownia) en önemli özelliği yılda 7-8 metreye uzaması. Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olan kral ağacı, güzel görüntüsünün yanında birçok alanda kullanılıyor olması nedeniyle ekonomik getirisi yüksek bir ağaç türü. Çin’de kral saraylarında mobilyalarda ve bazı özel ahşap eşyalarda kullanıldığı için ‘kral ağacı’ olarak adlandırılan bu ağaç, Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde 65 yaşındaki Mustafa Serin isimli vatandaş tarafından bahçesinde yetişitiriliyor.

Bir yakının, ‘Bu kral ağacı fidanı. Çok güzel bir ağaç’ diyerek hediye ettiği 2 fidanı bahçesine diken Serin, 4 yıl sonra bölgede hiç görmediği güzellikteki 2 ağaca sahip olduğunu söyledi.

Eşsiz bir güzelliğe sahip kral ağaçlarının gölgesinde dinlendiğini ve etrafa yaydığı güzel kokularla huzur bulduğunu ifade eden Serin, “Bu ağacı Ankara’daki bir yakınım hediye etti. Kral ağacı olduğunu söyledi. Ben de öyle biliyorum. Senede bir çiçek açmıyor. 4 senede bir kendi isteğine çiçek açar. 4 senede de boyu 15 metreye yaklaştı. Gövdeden yukarı doğru giden kol tam 7 metre ve 1 senede büyüdü. Ben ömrümde 1 senede 7 metre büyüyen ağaç görmedim. Hem de koku saçan bir ağaç hiç görmedim. Böylece çok çabuk ve hızlı büyüyor. Etrafa çok güzel koku saçıyor. Çok tatlı kokuyor. Böyle güzel bir ağaç. Ben de çok seviyorum bu ağaçları. Altında çay kahve içmesi çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımı da davet ediyorum. Buranın gölgesi çok farklı. Burası hiç güneş görmez. Tamamen gölge olur. Benim için bulunmaz bir ağaç” ifadelerinde bulundu.

Ağacı görenlerin, kendilerinin de yetiştirmek istediklerini hatırlatan Mustafa Serin, “Bu ağacı görenler kendi bahçelerine de dikmek istiyorlar. Ancak kökünden fidan vermesi gerek. Kendi gövdesinden kesilen dalla yetişmiyor. Ben böyle bir ağaca hiç denk gelmedim. Çevremde böyle bir ağaç görmedim” değerlendirmesini yaptı.