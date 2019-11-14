Bahçeşehirli öğrenciler “Elbistan’ın Sultanları” ile buluştu

Okulun konferans salonunda düzenlenen panelde Elbistan’ın Sultanları adıyla Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu’nda ilçeyi temsil eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı ve teknik heyeti öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle panelde bir araya gelen Elbistanspor Kadın Voleybol takım kaptanı Burcu Evin, sporun eğitim hayatındaki başarısına olumlu yönde çok büyük katkıları olduğunu söyleyerek, öğrencilere derslerinin yanı sıra sosyal aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmalarını tavsiye etti.

Panelde öğrencilerin sorularını yanıtlayan İran Kadın Voleybol Milli Takımı’nda forma giyen Mona Ashofteh, sporun okul başarısına katkısının çok önemli olduğunu söyledi.

Kariye planlaması yapan gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takım Antrenörü Yusuf Alper ise, kendi hayatından örnekler vererek eğitim hayatı ile sporun ve sosyal faaliyetlerin planlı bir şekilde yapılması halinde istenilen başarının elde edileceğini söyledi.

Panelin sonunda söz alan Bahçeşehir Koleji Kurucusu ve Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Yusuf Şahin ise, öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak, sınav sürecini olumlu yönetmiş ve hedeflerine ulaşmış kişilerle öğrencileri buluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bahçeşehir Koleji olarak her ay düzenli şekilde organize ettiğimiz ‘Nasıl Başarılı Oldum?’ konulu panelimiz genelde kariyer belirleyici sınıflarımızın katılımıyla gerçekleşiyor. Bu hafta daha farklı bir organizasyon düzenledik. Elbistan’ın Sultanları’nı misafir ettik. Çocukların kendilerine akademik bir kariyer çizmeleri adına düzenledik. Çocuklarımız adına ve takımımız adına keyifli bir söyleşi oldu. Panelimize katılan Elbistanspor Kadın Voleybol takımımıza ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum.”

Panel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu ve Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Yusuf Şahin tarafından Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı ve teknik heyetine çiçek takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Paneli ardından öğrenciler Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.



