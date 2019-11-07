Bahçeşehir’den veli buluşmaları ve mentör öğretmen-öğrenci etkinliği

Okul Aile Birliği yönetimi tarafından Afşin’de düzenlenen etkinlikte elde edilecek gelir ile köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kış ihtiyaçlarının alınması planlandı.

Velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda bir değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Hüseyin Arslan, şunları söyledi:

“Yeni eğitim öğretim yılımızda böyle güzel bir etkinlikle velilerimizle buluşmuş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren okul aile birliği yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Sene boyunca mentör öğretmen-öğrenci etkinliklerimiz ile programlarımız devam edecek. Mentör öğretmenlik sistemimize biraz değinecek olursak, Bahçeşehir Koleji ortaokul ve lise sisteminde mentörluk sistemi uygulanır. Her öğrenci mentör öğretmeni ile birebir iletişim içindedir. Mentör öğretmen, öğrencinin psikolojik, sosyal ve akademik gelişimini takip eder. Öğretmenleri ve veli ile devamlı iletişim halindedir. Velilerimiz mentör öğretmen ile birebir iletişim içinde olarak çocuğunun gelişimiyle ilgili bilgi alabilir. Birebir çalışma, takip ve devamlı iletişim halinde olmanın birçok faydası vardır. Mentörlük sistemi sayesinde öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi sağlanırken, üçlü sac ayağının parçası olan velilerimiz en doğru şekilde öğrencinin gelişimiyle ilgili bilgilendirilir. Kahvaltı etkinliği ile veli buluşmalarımıza başlangıç yapmış olduk. Mentör öğretmenlerimizin sene boyunca yapacağı programlarla etkinliklerimiz devam ediyor.”



