Bahçeşehir Koleji’nin okula kabul ve bursluluk başvuruları sürüyor

Taşyürek, “Türkiye genelinde 80 bin öğrenciye hitap eden köklü ve kaliteli bir eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji'nin; bölgemiz, şehrimiz, öğrenci ve velilerimiz için büyük bir şans olduğunu belirtti. LGS ve YKS’de kitlesel başarıda bölgede önemli bir başarıya imza attık, öğrenciler erken kayıt dönemi avantajlarından yararlanarak kayıtlarını yaptırıyor, oluşan büyük ilgi ve memnuniyet dolayısıyla bölge halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü kurucularından İsmet Taşyürek, şöyle devam etti:

“Bahçeşehir Koleji her şeye hazırlıklı bir dünya markasıdır, bunu özellikle Covid-19 pandemi döneminde seçkin eğitim kadrosu, kurumsallığı ve sistemi ile bir kez daha ispat ettiğini, her kesimden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti. Bahçeşehir Koleji'nin kendisine ait Türkiye'nin yerli ve milli ilk uzaktan ders eğitim platformu çevrimiçi SeeMeet ve çevrimdışı Metodbox alt yapısı ile derslerin okulların kapalı olduğu pPandemi döneminde kesintisiz, tam gün sürdü. Ayrıca online olarak; kütüphaneler, müze ziyaretleri, deneme sınavları, anne baba okulu eğitimleri, satranç turnuvaları, yaratıcı yazarlık eğitimleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, üniversite tanıtım fuarları, resim yarışmaları, şiir yarışmaları, öğrenci-yazar buluşmaları, kariyer günleri, meslek uzmanları söyleşileri, veli toplantıları, çift yabancı dil eğitimleri, gibi bir çok akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel faaliyetinde başarılı bir şekilde yürütüldü.”

Taşyürek: "Bahçeşehir Koleji kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye'ye öncülük eden eğitim modelleri uyguluyor. Türkiye'de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Master 6, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, kodlama ve robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu devam ettirmektedir. Önümüzdeki yıl 47 dönüm arazi içerisinde, 8 bin metrekare kapalı alana sahip, 1000 öğrenci kapasiteli, konumu, sanat atölyesi, çok amaçlı spor salonları, STEM+A, kodlama robotik atölyeleri gibi özel alanları, akıllı teknolojilerle donatılmış derslikleri ile hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.