Bahçeşehir Koleji’nden yeni eğitim-öğretim yılı değerlendirmesi

Velilerin hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim konusunda kaygılarının anlaşılabilir olduğunu söyleyen Dağ, bu kaygıları gidermek için planlı hareket etmenin ve her aşamada veliyi bilgilendirici içeriklerle desteklemenin önemini vurguluyor. Yüz yüze ve online eğitimin farklı dinamikleri olduğunu söyleyen Dağ, “Koşullar ne olursa olsun eğitimin kalitesini içeriği belirler.” diyor. “Pandemi dönemi bir kez daha gösterdi ki eğitim ve sağlık toplumlar için vazgeçilmez iki unsur. İkisinde de kesinti, duraksama, aksama olamaz.”

Özlem Dağ, pandemi önlemleri kapsamında mart ayında tam zamanlı uzaktan eğitime geçildiği haberini aldıkları andan itibaren atacakları her adımı eksiksiz olarak bildiklerini söylüyor. Dağ, SeeMeet, Metodbox ve yayınlarıyla birlikte 360 derece bir akademik süreç yürüttüklerini söyleyen Dağ, “Uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler” diyor. Dağ sözlerine şöyle devam ediyor: “Öğrencilerimizin tüm derslerinin materyallerine ve videolarına erişebileceği yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox, kendi öğretmenleriyle canlı derslerini gerçekleştirecekleri görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ve yayınlarımız ile 360 derece bir akademik süreç yürütüyoruz. SeeMeet ile öğrencilerimize, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etkileşime girebilecekleri bir platform sunuyoruz. SeeMeet’i diğer görüntülü görüşme platformlarından ayıran en önemli nokta, eğitim odaklı olması ve Metodbox dijital eğitim platformu ile tam uyum içerisinde çalışması. SeeMeet ve Metodbox birlikteliği, dijital okul ortamının ihtiyaçlarını tek bir uygulama içerisinde toplayarak, kullanıcıların farklı uygulamalar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve ‘uzaktan eğitim yakından takip’ alanında ciddi bir değişim başlatıyor.”











