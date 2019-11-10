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Bahçeşehir Koleji’nden velilere ‘Yeni Nesil İletişim’ semineri

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü tarafından ‘Bugünün Dünyasında Aile Olmak ve Yeni Nesil İletişim’ konulu veli semineri düzenlendi.

Bahçeşehir Koleji’nden velilere ‘Yeni Nesil İletişim’ semineri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli konferans salonunda düzenlenen veli seminerine Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Dekanı Prof. Dr. H.Kemal Suher, konuşmacı olarak katıldı.

 ‘Bugünün Dünyasında Aile Olmak ve Yeni Nesil İletişim’ konulu seminerde veliler, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları ile bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kemal Suher, birebir iletişimde öncelikli alanlar, yeni nesil çözümleme, X ve Y kuşakları arasındaki iletişim farklılıkları, sözel iletişimde etkili kelimeler, birey, aile ve toplum ilişkisinde iletişimin yeri konularına dikkat çekti.

Velilere çocuklarının dünyasını anlamaya çalışmaları ve onlarla güçlü bağlar kurmaları tavsiyesinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kemal Suher, “Çocuklarımızla güçlü bağlar kurmalıyız. Çocuklarınızla konuşun, anlaşın, güçlü bağlar kurarak onları kucaklayın” dedi.

Velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Suher, günümüzde yeni nesil iletişim araçları ve bu araçların yeni nesil toplumu üzerinde olumlu, olumsuz etkileri, yapılan akademik çalışmalar ve elde edilen veriler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Seminerin ardından bir değerlendirme yapan Bahçeşehir Koleji Müdürü Hüseyin Arslan, bu tür seminerlere önem verdiklerini belirterek, katılımcılara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.




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