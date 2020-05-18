Bahçeşehir Koleji’nden Türkiye geneli eş zamanlı online sınav

Bahçeşehir Koleji Türkiye genelinde binlerce öğrenci için eş zamanlı olarak düzenlediği periyodik online sınavlar ve ölçme değerleme sistemiyle uzaktan eğitim sürecinde öne çıkıyor. Uzaktan eğitim sürecinin başından itibaren Bahçeşehir Kolejinin online sınavlarına 160 bini aşkın öğrenci katıldı.

Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin ilk lise kabul modeli Apply Fentek’le Türkiye genelindeki 14 Fen ve Teknolojisi Lisesinde öğrenim görmek isteyen adaylar için düzenlediği eş zamanlı online kabul sınavıyla da bir ilki gerçekleştirdi. 9 Mayıs’ta düzenlenen sınava başvuran Bahçeşehir Koleji öğrencisi olan veya olmayan 18 bin aday, saat 11.00’da başlayan sınava online olarak kendi evlerinden katıldı. Bu sınav, Türkiye genelinde bu çapta gerçekleştirilen ilk ve tek online kabul sınavı olma özelliğini taşıyor.

Bahçeşehir Koleji, uzaktan eğitim sürecinde binlerce öğrenciyle yürüttüğü ulusal sınavlara hazırlık süreciyle de dikkat çekiyor. Ortaokul ve lise kademelerinde uyguladığı deneme sınavları ve B-PISA sınavları başta olmak üzere online eş zamanlı sınavlar düzenleyen Bahçeşehir Koleji’nin ulusal sınavlara hazırlık süreciyle ilgili çalışmaları hakkında konuşan Genel Müdür Özlem Dağ, sınav hazırlıklarına eğitim öğretim yılının başında düzenledikleri programa sadık kalarak uzaktan eğitim sürecinde de kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Özlem Dağ sözlerine şöyle devam etti: “2 yıldan bu yana akademik hedef belirleme konusunda destek olarak kullandığımız Yapay Zekâ Tabanlı Dijital Öğrenme Platformu’muz Metodbox bu süreçte de öğrencilerimize büyük katkıda bulunuyor. Bunun yanında online eş zamanlı sınavlarımızı periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. 9 Mayıs’ta hem öğrencimiz olan hem de olmayan 18 bin öğrenci Apply Fentek sınavına girdi. Uzaktan eğitim sürecinde online sınavlar konusunda kapsamlı bir altyapıya sahip olmamızın avantajını yaşıyoruz. ”

Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde uzaktan eğitime geçilmesinden itibaren 160 bin öğrenciye eş zamanlı online sınav yaptıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise şunları söyledi: “LGS ve YKS’ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için her hafta düzenli olarak online deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak bu süreçte haftalık deneme sınav sayımızı 8. sınıflarda 3’e, 12. sınıflarda 2’ye çıkararak öğrencilerimizin LGS ve YKS sınavları için en hazır hale gelmeleri için etkin ölçme değerlendirme sistemimizden yararlanıyoruz. Öğrencilerimiz YKS ve LGS’ye eksiksiz hazırlanıyor. Ayrıca sınav grupları olan 8-12. sınıflar için YKS ve LGS odaklı hedef belirleme çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda Bahçeşehir Koleji’nin yapay zekâ tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox içindeki ilgili konu anlatım videosu ve testlere yönlendiriliyor. Metodbox’daki sistem öğrencilerimizi ve öğrencilerimizin akademik gelişim sürecini takip edip, geliştirme odaklı içerik önerileri sunuyor.”









