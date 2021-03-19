Bahçeşehir Koleji’nden okula kabul ve bursluluk sınavı

Bursluluk ve okula kabul sınavı ile ilgili olarak Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Müdürü Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sınav tarihlerimiz 4-5-6-7. sınıflar için 03.04.2021 tarihinde 8-9-10-11. sınıflar için 04.04.2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Sınavımız seyreltilmiş 5 kişilik sınıflarda Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek olup sınava kayıt olunan seans saatinden 10 dakika önce okulda olunması gerekmektedir. Sınavlarımıza kayıtlar 20.03.2021 tarihinde başlanacak olup www.bahcesehir.k12.tr adresinden veya kampüsümüzden yüz yüze yapılabilecektir. Bursluluk ve okula kabul sınavı ile başarılı olan öğrencilerimiz belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecektir.”

Arslan açıklamasının devamında “2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle açılan okulumuz geçtiğimiz yıllarda LGS ve YKS’de kitlesel başarıda birinci olmuştur. Hedeflerimize emin adımlar ile ulaşabilmek için var gücümüz ile çalışmaktayız. 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi için tüm öğrencilerimizi okula kabul ve bursluluk sınavımıza başvurmak, ayrıca erken kayıt avantajlarımızdan yararlanmak için okulumuza davet ediyoruz. En değerli varlıklarını bizlere güvenerek emanet eden tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Onların güvenine layık olabilmek için tüm idari ve öğretmen kadrolarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz.” diyerek sözleri bitirdi. Sınavımız ile ilgili soru ve görüşleriniz için 0344 415 45 45 - 0552 815 11 85 numaralı hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sınavımıza girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz” dedi.