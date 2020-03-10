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Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilere İngilizce tiyatro

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Cloud Theatre ekibi tarafından İngilizce sergilenen Sherlock Holmes isimli tiyatro oyunu ile iyi eğlenceli vakit geçirdiler.

Bahçeşehir Koleji’nde öğrencilere İngilizce tiyatro
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Öğrenciler, İngiltere, İrlanda ve Avusturya gibi ülkelerden gelen tiyatro oyuncuları tarafından sergilenen hem oyunu keyifle izlediler hem de edindikleri dil becerilerini pekiştirtirdiler.

Öğrencilerin dil edinimi sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin ardından bir değerlendirmede bulunan Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Yabancı Diller Zümre Başkanı Yeşim Polat, “Her bireyin bir dili edinmede doğuştan var olan bir yetisi vardır. Bu bilinçle hareket ederek öğrencilerimizin dil edinim sürecinde onları destekleyecek, yönlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta okulumuzda öğrencilerimizin edindikleri dil becerilerini pekiştirmek için farklı ülkelerden oyuncu kadrosuna sahip Cloud Theatre ekibi Sherlock Holmes oyunu sergilediler. Bu oyunun öğrencilerimizin dil edinimi sürecine etkili ve eğlenceli bir katkısı olmuştur öğrencilerimiz oyun sonunda dil öğrenmelerinin gerekliliğini bir kez daha fark etmişlerdir amacımız bu farkındalığı oluşturup dili kullanma çabasında öğrenciler yetiştirmek Bu doğrultuda Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller bölümünün desteği ile öğrencilerimize katkı sağlayacak etkinliklere devam edeceğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
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