Bahçeşehir Koleji’nde “Nasıl Başarılı Oldum?” Paneli

Okulun konferans salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, sınav süreci deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerle panelde bir araya gelen Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, sınava hazırlık sürecinde neler yaşadığını, nasıl çalıştığını, tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Pınar, panelde öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Panelin ardından bir değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Hüseyin Arslan, şunları söyledi: “Bu çalışma ile 8, 11 ve 12.sınıf öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak, bu önemli sınav deneyimini geçmiş yıllarda yaşamış, süreci olumlu yönetmiş ve hedeflerine ulaşmış kişilerden dinlemelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Afşin Kaymakamımız aynı zamanda velimiz olan sayın Ahmet Can Pınar’a katkılarından dolayı okulumuz adına teşekkür ederim.”

Panel, konuşmacı olarak katılan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’a Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Hüseyin Arslan tarafından plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.