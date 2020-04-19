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Bahçeşehir Koleji’nde Metodbox ile uzaktan eğitim yakından takip

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nde yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox ve online eğitimler ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini yakından takip ediliyor.

Bahçeşehir Koleji’nde Metodbox ile uzaktan eğitim yakından takip
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Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Müdürü Hüseyin Arslan, yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin birbirine en çok benzeştiği programın, yapay zeka tabanlı eğitim platformu Metodbox olduğunu belirtti. Arslan, “Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Metodbox üzerinden online sınavlarımız hiç ara vermeden devam ediyor.  Uzaktan eğitim platformumuz Metodbox erişimini 2020 -2021 eğitim yılı için kayıt yaptıran öğrencilerimiz için de sağlanmış bulunmaktayız. Okul öncesinden liseye gelecek yıl eğitimde Bahçeşehir Koleji ailesinin öğrencisi olacak aramıza kayılacak olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine şimdiden Metodbox erişimini sağlıyoruz” dedi.   

“Yapay zeka tabanlı eğitim platformu Metodbox’da öğrencilerimizin kişisel ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren; interaktif etkinlikler çevrimiçi hikayeler ve videolar, şarkılar, dijital ders kitabı materyalleri aracılığıyla öğrencilerimizin İngilizce okuryazarlık ve iletişimsel dil gelişimini destekliyoruz” diyen Arslan, “Öğrencilerimizin okul öncesinden itibaren günlük hayat problemlerinin farkına varmalarını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor”  şeklinde konuştu.

Metodbox’un altyapısı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak tasarlandığını belirten Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Müdürü Hüseyin Arslan, “Bahçeşehir Koleji yıllardır teknolojiye ve uzaktan eğitime yaptığı AR-GE yatırımlarının bir sonucu olan yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformu Metodbox ve online eğitimler ile uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürütüyor. Öğrencilerin kişisel verilerini güvence altına alan bu altyapı sayesinde onlara güvenli bir dijital öğrenme ortamı sunuluyor. Ayrıca öğrenciler, eğitim yaşamları boyunca gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarını sistemde tutarak eğitim hayatlarının sonunda çalışmalarından oluşan e-portfolyo alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.  


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