Bahçeşehir Koleji’nde drama eğitimi

Etkinlik öğrencilerin kitap paketleri içinde bulunan kitaplardan Ekim ayı için okunan kitaplar üzerinden yapıldı.

Kitabın yayınevi tarafından gönderilen drama eğitmeni Başak Bayraktar, ortaokul grubu öğrencilerle profesyonel drama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Türkçe öğretmeni Ayşe Işık, şunları söyledi:

“Yaratıcı yazma ve okuma çalışmaları ile öğrencilerimize okuma alışkanlığı aşılarken, hayal kurma, merak etme, sorgulama, problem çözme, grup içinde kendini ve fikirlerini rahatça ifade edebilme gibi pek çok beceriyi aynı anda kazandırıyoruz. Öğrencilerin okudukları kitapları drama yoluyla canlandırdığı ve ayrıca usta bir yazar, editör, senarist, drama eğitmeni, edebiyat eleştirmeni veya ünlü çizerin konuk olduğu ‘Yaratıcı Yazma ve Okuma’ etkinliği kapsamında öğrencilerimizi farklı zenginliklerle buluşturarak onların okuma ve yazma becerilerini geliştiriyor, okumaya ve yazmaya değişik açılardan bakmalarını sağlıyoruz. Konuğumuz Başak Hanıma teşekkür ediyoruz.”