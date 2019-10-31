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Bahçeşehir Koleji’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nde, Cumhuriyet’in ilanının 96.yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Bahçeşehir Koleji’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Hüseyin Arslan yaptı.
Okul konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Hüseyin Arslan, şunları söyledi:
“Bizim için çok önemli ve heyecan verici bir gün. Cumhuriyet’in gençlerimizden en büyük beklentisi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olmaları. Hem bugün hem de gelecekte Cumhuriyet’in izinde ve ışığında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımaları. Bahçeşehir Koleji için de en kıymetli görevimiz bu ve bu görevle 52 yıldır çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz ve ülkemizi yarınların refah toplumları olarak taşıyacak gençlerimizi bu anlayışla yetiştiriyoruz.”
Açılışı konuşmasının ardından sahne alan öğrenciler, piyano eşliğinde koro ve solo dinletiler seslendirdiler. Öğrenciler tarafından daha sonra ilk Meclisin canlandırması yapıldı. Öğrencilerin başarılı performansları katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi. Öğrencilerin vals gösterisi ile devam eden programda konuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Program, öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.






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