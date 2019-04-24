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Bahçeşehir Koleji, Türkiye’de STEM eğitiminin öncüsü

Türkiye’de STEM eğitiminin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji, öğrencilerin hızla değişen ve gelişen dünyamızda geleceğin bir parçası olabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje tabanlı çalışma, analitik, eleştirel ve inovatif düşünebilme becerileri geliştirebilme imkanı sunuyor.

Bahçeşehir Koleji, Türkiye’de STEM eğitiminin öncüsü
 Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, gelecek nesilleri STEM eğitimiyle yetiştirdiklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye’de STEM eğitimini hayata geçiren ilk eğitim kurumlarından biri olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Gelişmiş ekonomilere sahip dünyanın önde gelen ülkeleri eğitim sistemlerini dönüştürüyor. Endüstri 4.0’a hazır nesiller yetiştirmek üzere dönüşen eğitim sistemlerinin temelinde STEM eğitimi yatıyor. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırıyor. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesiyle, STEM eğitimi öğrencilere proje geliştirme ve fikirlerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor” dedi.

STEM eğitiminin Türkiye genelindeki 125 Bahçeşehir Koleji kampüsünde tüm kademelerde uygulandığını belirten Dr. Özge Aslan, “2006 yılında kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyor. Burada hayata geçirdiğimiz STEM eğitimini bugün Türkiye’nin 56 ilindeki kampüslerimizde anaokulundan itibaren tüm kademelerde uyguluyoruz. Bahçeşehir Kolejinde STEM eğitiminin odaklandığı disiplinlere sanatı da dahil ediyor ve eğitim modelimizi STEM+A olarak adlandırıyoruz. STEM+A olarak hayata geçirdiğimiz bu eğitim modeli, Türkiye’de Endüstri 4.0’a hazır bir nesil yetiştirmek için atılan en önemli adımlardan biri. Bahçeşehir Kolejinde ayrıca okul öncesi ve ilkokul için özel olarak tasarladığımız STEM Junior eğitim modelini yürütüyoruz. STEM Junior ile 4-11 yaş arasındaki Bahçeşehir Koleji öğrencileri küçük yaşlardan itibaren ezberden uzak, yaratıcılıklarını destekleyen bir eğitim uygulamasına katılma şansına sahip oluyor. STEM eğitim uygulamaları için öğretmenlerimizin eğitimlerine de özen gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.





 

 

 

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