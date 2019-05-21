Bahçeşehir Koleji LGS hazırlıkta çalışmalarını hızlandırdı

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nde yaz tatili hazırlık programı kapsamında 4 hafta süreyle haftalık 45 ders saati LGS hazırlık programı sonrasında eğitim öğretim yılı başlangıcıyla cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftalık 49 ders saati ile LGS hazırlık programları düzenlendi. Daha sonrasında sömestr tatilinde 1 hafta haftalık 35 saatlik LGS hazırlık programıyla sınava hazırlanan öğrenciler Mayıs ayı itibariyle de haftalık uygulanan 10 adet LGS denemesi ile çalışmalarını hızlandırdılar.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Okul Müdürü Hüseyin Arslan şunları söyledi:

“Okulumuzda Ulusal sınavlara hazırlık sistemi kapsamında 5. Sınıflarda iki haftada bir; 6 ve 7. Sınıflarda her pazartesi günü, bir hafta AGİS sözel bir sonraki hafta AGİS sayısal sınavları yapılır. Nisan sonundan itibaren 7. sınıflarda 8. sınıfa hazırlık dönemi başlar ve bu süreçten itibaren de haftalık AGİS deneme sınavları yerine LGS denemeleri yapılır. 8. sınıflarda her cumartesi günü sözel ve sayısal iki oturum olmak üzere LGS deneme sınavları yapılır. 8. Sınıf öğrencileri cumartesi günleri de okulda çalışmaya devam eder. Düzenli olarak hazırlık sınavına giren öğrencilerin eksikleri tespit edilir ve sonuca göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavlarında öğrencilerin sorumlu olduğu kazanımlardan sorular sorulur. Böylece öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol edilir.”





