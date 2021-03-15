Bahçeşehir Koleji Kodlama Robotik Takımı’ndan kupa başarısı

Çevrimiçi düzenlenen ‘Minik Bilim Kahramanları Fuarı’na katılan Bahçeşehir Elbistan Kampüsü fll jr. takımı Helpful Architects 46 BOMMTOWN BUILD yeni şehrin mühendisleri temasında ‘Kaşifler Bir Arada’ ödülünü aldı.

Çevrimiçi düzenlenen turnuvadan kupa ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü fll jr. takımı koçu Özlem Gültekin, “Minik bilim kahramanları buluşuyor, rekabetçi olmayan, el becerisi gerektiren 6-10 yaş çocuklar için düzenlenen bir STEM programıdır. Çocuklar bu programda temel mühendislik ve programlama becerileri öğrenir ve öğrendiklerini modelleyerek hareket ettirme yeteneği kazanır. Çocuklarımızı bilimin izinde hayallerine dokunarak yeni yüzyıla hazırlamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz bu programa 2 ay gibi bir sürede hazırlandı. Hazırlıklarında, araştırma, öğrendiklerini modelleme, ‘anlat bana posteri’ sunumu, kostüm tasarımı basamaklarını tamamladılar. Fuar günü çevrimiçi platform üzerinden hazırlıklarını jürilere anlattılar. Takımımız, jüri değerlendirmesine bağlı olarak araştırma ve takım olma becerilerinden dolayı ‘Kaşifler Bir Arada ’ ödülüne layık görüldü. Tüm dünyayı etkileyen ve eğitimimizi de etkileyen pandemiye rağmen olağanüstü çalışmalarımızla engel tanımadan çevrimiçi ortamda dahi takım ruhumuzu hissettirerek kupa kazanan takımımla gurur duyuyorum. Bilimin ışığında hiç bir engel tanımadan yürümeye ve Elbistan'ı bu alanda ilk ve tek olarak temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.