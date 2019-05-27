Bahçeşehir Koleji iftarda velilerle buluştu

Okul binasında düzenlenen iftar programına Elbistan Bahçeşehir Koleji Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Yenen iftar yemeğinin ardından konuşan Elbistan Bahçeşehir Koleji Kampüsü Müdürü Hüseyin Arslan şunları söyledi;

“Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleniyoruz. İftar davetimize icabet eden tüm misafirlerimize kurumum adına teşekkür ediyorum.”















