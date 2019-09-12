Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’ne görkemli açılış

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, "Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize, Türk milli eğitimine hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nün açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Bahçeşehir Koleji Elbistan Kurucu ortaklarından Hanifi Şahin yaptı.

Şahin, şunları söyledi:

“Bahçeşehir ailesine katılmanın hazzını ve heyecanını yaşıyoruz. Bahçeşehir Kolejleri, çalışanların yüreği ve emeği ile tecessüs etmiş iddialı okullarımızdan birisidir. Geleceğin eğitiminin verildiği bu okullar, Elbistan’ımıza fark yaratacak, bölgede fark oluşturacak inşallah çocuklarımıza imkanlar sunacaktır.”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, “Bu kampüs bizim için çok kıymetli. Bu kampüs, bir hayalin ve heyecanın eseri. Bu kampüs, 2 değerli eğitimcinin hayali ve Türkiye’ye armağanı. Bu yatırımlar, çocuklarımızın geleceğine, ülkemizin geleceğine yatırımlardır. Türkiye genelinde 64 ilde 128 kampüs ile eğitim yapıyoruz. Dünyada iyi olan ne varsa bunların altında çok iyi planlanmış eğitim yatırımları var” şeklinde konuştu.

Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü’nü açmanın, kampus sayısının artmasından çok daha anlamlı olduğunu söyledi. Yücel, Bahçeşehir Kolejlerinin, kaliteli eğitimi ülkemizdeki bir noktaya taşıdığımız anlamına geliyor. Tek kırmızı çizgimiz olan misyonumuz ise ülkemizin olabildiğince çok noktasına kaliteli eğitim oluşturmak” dedi.

Halk oyunları gösterisi ve mahalli sanatçıların mini konserinin ardından mikrofona davet edilen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, konuşmasında, tüm dünya çocuklarının kaliteli eğitim hakkına sahip olduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini önemseyerek Türkiye’nin farklı illerine yatırım yaptıklarını söyledi.

Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olduklarını söyleyen Yücel, “Biz, Avrupa’nın en büyük eğitim grubuyuz. 200 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. 15 bin çalışanımızla birlikte. Dünyanın çeşitli yerlerinde üniversitelerimiz var. Biz, dünyada eğitim öğretim politikalarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, nereye gideceğini, gelecekte nelerin olduğunu konuşan bir yapının içerisindeyiz. Bu memlekete inandık, bu memleketi arzu ettiğimiz seviyelere çıkarmak için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Benim hayalim, dünyada bir eğitim markası yaratmak istiyoruz. Türkiye’nin her noktasında, dünyanın neresinde, hangi ülkede ne standartlarda bir okul varsa işte bugün Elbistan’da da, her yerde bu olsun istiyorum” dedi.

Yücel, şöyle konuştu:

“Hanifi Bey ve İsmet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bu bir gönül işi. Eğitim, rant işi olamaz. Bu okul 5 sene zarar edecek ama elbirliği ile biz bunu daha da değerlendireceğiz. Türkiye’nin kalkınmasını, daha ileriye gitmesinin tek yolu eğitimdir. Eğitim, iyi ve kaliteli olmalı. Geleceğin sorunlarını çözecek bir nesil yetiştirmemiz lazım. Hayalleri olmayanın gerçekleri de olamaz. Dünyadaki en iyi okullarda ne varsa bu okulda da o var. Avrupa’da bu standartlarda okul yok.”

Programın son konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptı. Ünal, şunları söyledi:

“Elbistan’a böyle bir eğitim kurumu kazandıran herkese tek tek teşekkür ediyorum. Milletvekili olduğum zaman ilk yaptırdığım okul, ilkokulu okuduğum İstiklal İlkokulu. Güzel bir okul yaptı oraya hükümetimiz. Rüyalarımı, hep Elbistan’da gördüm. Çünkü insan doğduğu yere ait. İnsanın doğduğu yeri unutmaması gerekiyor. Bizim, dünyayı gezsek de değişime, dönüşüme, gelişime şahitlik etsek de ayağımızın birinin sabit olması gerekiyor. Nereye ait olduğunuzu, kim olduğunuzu unutmamak. İşte bütün mesele bu. Biz yıllarca değerlerimizi, inançlarımızı, bizi biz yapan iyiliği, merhameti, insanlığı ve insanlığımızın üzerinde yükseldiği birçok şeyi, çok kıymetsiz şeylerle değiştirdik. Modern olmak, aydın olmak, çağdaş olmak adına-modern olmaya, çağdaş olmaya, aydın olmaya karşı çıkmak anlamında söylemiyorum-. Muhafaza etmemiz gereken en temel şey, kalbimizdeki iyilik duygusudur. Bu gün insanlık her zamankinden daha çok iyiliğe, merhamete ihtiyaç duyuyor. Dayanışmaya, paylaşmaya ihtiyaç duyuyor. Bugün Avrupa, kendi üzerinde yükseldiği değerleri adeta inkar eder durumda.”

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Tören, kokteyl ile sona erdi.







































